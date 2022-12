Eurobarómetro. Ampla maioria dos europeus aprova apoio da União Europeia à Ucrânia

Os últimos resultados do Eurobarómetro, publicados esta quarta-feira, revelam que uma larga maioria de cidadãos europeus - 74% - aprova o apoio da União Europeia à Ucrânia.

Dez meses após o início da guerra, Portugal é um dos países onde esse apoio é maior. De resto, em todos os Estados-membros, a maioria aprova a ajuda da UE. Os níveis de apoio são mais elevados na Suécia (97 %), na Finlândia (95 %), nos Países Baixos (93 %) e Portugal (92 %).

A ajuda do bloco comunitário à Ucrânia tem-se revestido de várias formas: oito pacotes de sanções à Rússia, ajuda financeira, militar e humanitária à Ucrânia e o acolhimento de milhões de refugiados ucranianos em vários Estados-membros da UE.

Os portugueses inquiridos estão igualmente entre os mais satisfeitos (83 %) com a cooperação entre os Vinte e Sete para enfrentar as consequências da guerra na Ucrânia.

O inquérito revela também o emprenho dos cidadãos europeus nos valores fundamentais em que assenta a UE como a democracia, os direitos humanos e a liberdade de expressão. Os cidadãos pretendem que esses valores sejam protegidos e defendidos dentro e fora do espaço comunitário.

Os europeus continuam igualmente a reconhecer as vantagens de pertencer à UE. 72 % afirmam que o seu país beneficiou com esse facto. Em Portugal, o valor atinge 87% com opinião positiva sobre as vantagens de pertencer à UE.

O Eurobarómetro de outono do Parlamento Europeu foi realizado entre 12 de outubro e 7 de novembro nos 27 Estados-membros.