Bruxelas recomenda que a Covid-19 seja reconhecida doença profissional no setor da saúde

Se a Covid-19 for reconhecido como doença profissional por um Estado-membro, os trabalhadores dos setores da saúde e dos cuidados sociais infetados no local de trabalho devem poder ter acesso a direitos específicos de acordo com as regras nacionais, como o direito a indemnização. A Comissão destaca a importância de apoiar os trabalhadores infetados pela Covid e as famílias que perderam membros devido à exposição laboral à doença.

A recomendação vem no seguimento de um acordo alcançado entre representantes dos 27, dos trabalhadores e dos empregadores, em maio passado. Visa reforçar a proteção dos trabalhadores da saúde e fixar uma abordagem harmonizada em toda a UE. Cabe aos Estados-membros dar seguimento à recomendação.