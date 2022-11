​Francisco Assis. “Não podemos confundir autonomia estratégica na Europa com o regresso ao protecionismo”

Até aqui não há nenhum sinal nesse sentido, mas há que precaver isso e fazer permanentemente um apelo para que essa solidariedade se mantenha viva e que exista uma maior preocupação com a justiça social em cada país. Se há que pedir sacrifícios, não podemos solicitá-los às pessoas mais necessitadas e carenciadas, pois já estão no limite da resistência.

Em entrevista à Renascença , a partir da Roménia, onde participou num encontro com os seus homólogos europeus, o presidente do Conselho Económico e Social (CES) assinala as notas da sua intervenção onde alertou para a necessidade de não confundir autonomia estratégica com isolacionismo e proteccionismo.

O esmagamento do povo ucraniano pelos russos é de tal ordem que gera inevitavelmente esta reação. A grande questão é saber se isto se vai manter ou não ao longo dos tempos, admitindo que a guerra se vai prolongar por muito tempo. Essa tem que ser uma preocupação dos responsáveis governamentais e da sociedade civil. Até à data, essa vontade de firmar uma solidariedade plena com os ucranianos mantém-se.

A Hungria, enquanto Estado, tem tido também um comportamento indevido e está a afastar-se completamente dos princípios civilizacionais que presidem à União Europeia. Fora disso, os povos manifestam um sentido quase instintivo de solidariedade, como se percebessem que isto lhes poderia suceder. Isto relaciona-se com factos históricos que também têm a ver com a vida dos povos.

Todos estes países têm uma relação muito complexa com a Rússia. São muito sensíveis a qualquer agressão russa e tendem a ser solidários com qualquer país que seja vítima de uma agressão russa.

Convidei o presidente do Conselho Económico e Social de França a visitar Portugal no início do próximo ano, ao longo do primeiro trimestre, para proferir uma conferência sobre a democracia deliberativa, face à experiência que têm nesse domínio. Podemos aprender com algumas experiências que eles estão a fazer.

Num momento destes, temos que ter uma preocupação ainda maior com a justiça social, com uma particular atenção com os setores mais carenciados das sociedades.

Esta conferência debateu também a autonomia estratégica da Europa, sobretudo nos campos energético e alimentar. Para onde se encaminha a sua reflexão?

A pandemia, e agora a guerra, fizeram-nos perceber que temos que acelerar a nossa autonomia, mas não podemos confundir autonomia estratégica com o regresso ao protecionismo e ao isolacionismo. Somos um espaço económico muito aberto ao mundo e devemos manter essa abertura ao mundo. Isso é bom para outras sociedades e regiões, que precisam de exportar os seus produtos para a Europa.

Nós próprios precisamos de manter um bom relacionamento com outras regiões do mundo e devemos entender quais são aquelas que mais se aproximam da União Europeia.

Temos espaços muito próximos como a África, a América do Norte e a América Latina. Temos o dever de contribuir para a promoção do desenvolvimento dos países africanos, que são os nossos vizinhos mais próximos. Temos imensos pontos de contacto com eles.

Seria interessante que a União Europeia avançasse também com a concretização do tratado comercial que anda a negociar há 20 anos com os países do Mercosul, porque são parceiros estratégicos da União Europeia sob vários pontos de vista.

Há que reforçar também a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos. Temos referências e valores muito próximos do ponto de vista político, embora tenhamos modelos de organização económica e social diferente. A Europa valoriza muito mais a componente social em relação aos Estados Unidos, mas essa diferença não é impeditiva da concretização a prazo de um grande tratado comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia e a criação de uma vasta zona comercial que englobe as economias europeia e americana.

Esse projecto vem da presidência Obama e começou a ser discutido e depois interrompido e talvez seja altura de tranquilamente retomar essa questão. Essa autonomia estratégica tem sempre que ser vista num contexto de melhor articulação com os países com os quais podemos ter um relacionamento mais próximo devido a fatores como os de natureza histórica. Não nos devemos fechar a outras partes do mundo, mas temos que ter outro tipo de cautelas com essas regiões.

Isso quer dizer que devemos ter uma abordagem mais cautelosa com a China?

Claro, temos que ter uma abordagem diferente com a China. Essa é a posição estratégica da União Europeia. Temos uma relação com os Estados Unidos que nunca teremos com a China. Temos uma proximidade cultural, mental e de interesses com os Estados Unidos, que também poderemos ter com a América Latina e com África, mas que manifestamente não temos com a China.

Isto não significa manter uma hostilidade face à China. Pelo contrário, há que manter aqui uma atividade diplomática constante como tem sucedido até hoje. A nossa área de proximidade é outra e há um certo discurso hoje emergente do fechamento da Europa sobre si própria.

A ideia de uma autonomia estratégica não pode significar fecharmo-nos. A ideia de uma autonomia energética ou alimentar não faz sentido e seria muito perigoso que a Europa cedesse à tentação de um protecionismo radical. Isso não é uma forma de encarar o futuro.

Compreendo a necessidade de promover alguma reindustrialização da Europa, alguma relocalização de investimentos. Mas não devemos levar isso ao ponto de nos fecharmos completamente em relação a outros continentes e países com os quais temos condições para incrementar o nosso relacionamento.