Mortes nas estradas da UE em 2021 abaixo dos níveis pré-pandemia

Em 2021, terão morrido cerca de 19.900 pessoas nas estradas da União Europeia, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo executivo comunitário.

O número representa um aumento de 6% face a 2020, mas está abaixo dos níveis pré-pandemia. Houve menos vítimas mortais na estrada em 2021 do que antes da pandemia - registaram-se menos 13% de mortes nas estradas da UE relativamente a 2019.

No ano passado, terão morrido 557 pessoas nas estradas portuguesas, o que representa 54 vítimas mortais por milhão de habitantes, acima da média na UE, que é de 45.

Os números são muito díspares entre os “27”. A taxa de mortalidade nas estradas varia de 20 por milhão de habitantes na Suécia - que é assim o país com menor mortalidade -, a 92 por milhão de habitantes na Roménia.

Os números preliminares dos primeiros sete meses de 2022 indicam que o número de mortes nas estradas voltou a aumentar, em média mais de 10%, em comparação com 2021.

A Comissão está a trabalhar em estreita colaboração com os Estados-membros para garantir a implementação de uma abordagem que visa melhorar a segurança rodoviária, com o objetivo de alcançar a meta indicativa de zero mortes em 2050.

O executivo comunitário organiza hoje a entrega dos prémios de excelência no domínio da segurança rodoviária nos Estados-membros, distinguindo os projetos inovadores em toda a Europa. Um projeto de segurança rodoviária dos CTT foi nomeado finalista destes prémios.