Bruxelas recomenda conceder estatuto de candidato à Bósnia-Herzegovina

A Comissão propôs esta quarta-feira aos 27 a concessão do estatuto de país candidato à União Europeia à Bósnia-Herzegovina.

O executivo comunitário apresentou o 'Pacote Alargamento 2022', com uma avaliação da situação nos Balcãs Ocidentais e na Turquia em relação aos progressos rumo à União Europeia.

Bruxelas recomenda ao Conselho que seja atribuído estatuto de candidato aquele país e fixa uma série de 14 prioridades a cumprir.

As áreas chave são o funcionamento das instituições estatais, o Estado de direito, a luta contra a corrupção e a criminalidade organizada, a liberdade de imprensa e a gestão das migrações.

"Exorto os líderes do país a aproveitar ao máximo esta oportunidade histórica e prosseguir rapidamente com as etapas identificadas na nossa recomendação. Isso irá reiniciar o trabalho sobre as reformas e sobre o cumprimento das 14 prioridades principais", disse o comissário com a pasta do Alargamento, Olivér Várhelyi, em comunicado de imprensa.

"É do nosso interesse comum acelerar o processo de integração, começando pelos Balcãs Ocidentais, onde investimos há muitos anos para os aproximar da UE", diz o comissário para o Alargamento.

A Comissão Europeia promete continuar a apoiar os esforços reformistas na trajetória rumo à União Europeia dos Balcãs Ocidentais no seu conjunto. Dos países da região, a Bósnia-Herzegovina apresentou a sua candidatura em 2016. Montenegro, Sérvia, Macedónia do Norte e Albânia estão mais avançados, atualmente já em negociações de adesão.

Um país só recebe o estatuto oficial de candidato se o executivo comunitário emitir uma opinião positiva e após aprovação do Conselho Europeu (chefes de Estado e de governo da UE).

Começa depois um longo processo de negociação de adesão até à entrada efetiva no clube comunitário.