Bruxelas adquire mais de 10 mil doses da vacina para a varíola dos macacos

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que adquiriu mais de 10 mil doses de tratamento de ‘Tecovirimat’ para combater a varíola dos macacos, a somar às mais de 330 mil vacinas já adquiridas pela União Europeia (UE).

As doses serão disponibilizadas aos 27 em função das necessidades.

Esta aquisição vem reforçar o combate europeu à doença, uma vez que a varíola dos macacos é uma das ameaças prioritárias identificadas, no quadro das reservas estratégicas da UE.

"A tendência para a diminuição do número de casos de varíola dos macacos na UE é encorajadora, mas não significa que a ameaça tenha desaparecido ou que possamos baixar a guarda. A preparação é o alicerce da nossa União Europeia da Saúde", afirma em comunicado a comissária da Saúde, Stella Kyriakides.

"A varíola dos macacos é uma das ameaças prioritárias identificadas no quadro das reservas estratégicas do rescEU. Estes lotes de antivirais proporcionarão um nível adequado de proteção aos nossos cidadãos. Os stocks serão disponibilizados aos Estados-membros em função das necessidades mais urgentes", afirma por seu turno o comissário da Gestão de Crises, Janez Lenarčič

A contratação pública de emergência é financiada pela Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA) e canalizada através do rescEU, explica o executivo comunitário no comunicado. Todos os países participantes no Mecanismo de Proteção Civil da UE podem ter acesso às doses de ‘Tecovirimat’.