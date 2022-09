A herança particular de Carlos III

“A Rainha teve uma serenidade política que conseguiu amaciar muitas crises. O seu grande poder residiu numa imensa popularidade. As pessoas sabiam que ela era empenhada, que estudava bem os dossiers. Há um compromisso da coroa britânica com o poder executivo. No dia em que quiser usar todos os poderes que ainda tem, a monarquia estará obviamente em risco”, alerta o crítico literário, que aponta apenas uma “escorregadela” da monarca, na gestão da morte de Diana “mas que depressa se pacificou”.

Durante 17 anos, o ensaísta observou de perto a realidade britânica e a forma como Isabel II se relacionou com o povo e com a elite política do Reino Unido. Carlos III começa agora o seu reinado, mas assistiu à magistratura da Rainha que atravessou muitas crises políticas e sociais.

Eugénio Lisboa recorda os vários encontros com Carlos e não ignora o lado “bastante frontal” que herdou também do pai, o Príncipe Filipe.

Se a Rainha alterou o seu discurso nessa crise, conseguirá o seu filho seguir as suas pisadas quando for necessário?

Para Luís Coimbra, monárquico e engenheiro formado no Reino Unido, Carlos III deverá ser comedido face ao percurso anterior como Príncipe de Gales, onde o seu ativismo ambiental foi uma pedra de toque da sua intervenção pública.

“O mundo está cada vez mais a ler nas entrelinhas do que é dito nos mais diversos quadrantes. Uma das virtudes de Isabel II foi saber dar sinais, bem refletidos e ponderados, que não a obrigavam a falar muito” , analisa o especialista em aeronáutica.

Os estilhaços do Brexit

Carlos III assume a chefia do Estado quando o Reino Unido tenta navegar pelos impactos económicos do Brexit, da inflação e da guerra.

Luís Coimbra, que viveu 7 anos em Inglaterra, admite que o Brexit até poderá vir a ser revertido e acredita que a Rainha “não terá visto muito bem “a deriva que levou à saída da União Europeia.

Com memória da Segunda Guerra Mundial, tendo atravessado toda a Guerra Fria, a Rainha Isabel II “pareceu ter estado sempre no apoio a essa opção europeia do Reino Unido até ao final, embora sempre respeitando a decisão do eleitorado britânico”. A opinião é de António Goucha Soares, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão. Este analista de assuntos europeus defende que ainda é cedo para fazer uma avaliação das vantagens e desvantagens do Brexit.

Escócia, a próxima dor de cabeça

No entanto, noutro plano, Goucha Soares acredita que as pretensões europeístas e nacionalistas na Escócia vão ser a primeira grande dor de cabeça no reinado de Carlos III.