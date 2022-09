Instrumentos de defesa comercial da UE protegem 462 mil postos de trabalho

A Comissão Europeia valorizou esta semana as "eficazes" medidas de defesa dos produtores da União Europeia (UE) contra práticas comerciais desleais internacionais.

Esses instrumentos de defesa comercial terão permitido proteger muitos milhares de postos de trabalho diretos no bloco comunitário.

No seu relatório anual sobre as atividades de defesa comercial da União Europeia, o executivo comunitário garante que as medidas de defesa comercial permitiram proteger 462 mil postos de trabalho em 2021, no conjunto dos 27 Estados-membros, em setores fulcrais como o alumínio, o aço, a cerâmica, a tecnologia verde ou para as cadeias de valor digitais - como componentes das torres eólicas ou fibras óticas.

São nomeadamente medidas comerciais contra a evasão aos direitos aduaneiros e ajuda aos exportadores da UE em países terceiros.

A Comissão garante, em comunicado de imprensa, que "intensificou os seus esforços de acompanhamento para identificar e sancionar os operadores económicos que contornam os direitos aduaneiros, nomeadamente através da evasão".

Bruxelas também assegura que "melhorou a assistência prestada aos exportadores da UE no combate às medidas de defesa comercial injustificadas ou desleais" impostas aos exportadores comunitários em países terceiros.

Em 2021, havia 163 medidas definitivas de defesa comercial em vigor no espaço comunitário, sendo a maioria medidas antidumping.

No ano passado, Bruxelas deu igualmente início a 14 novos inquéritos, incluindo 11 inquéritos antidumping e três inquéritos anti subvenções.

"Estes valores representam um aumento de 13 medidas em relação a 2020. Estas medidas permitiram proteger mais de 462 mil postos de trabalho diretos", lê-se no relatório.