Quem quer dar a volta à Europa de comboio? UE vai oferecer passes a jovens

O programa que permite a cerca de 35 mil jovens receberem passes ferroviários gratuitos para viajarem pela Europa abre candidaturas dentro de cerca de um mês, entre 11 e 25 de outubro, pela segunda vez este ano.

A iniciativa faz parte do DiscoverEU, uma ação do Programa Erasmus+ que faculta aos jovens a oportunidade de descobrir a Europa através de experiências de aprendizagem.

Desde que foi lançada a primeira fase de candidaturas, em 2018, mais de 165 mil jovens receberam um passe de viagem.

Pela segunda vez este ano, jovens com 18 anos (uma das condições é ter nascido em 2004) vão receber o livre trânsito para explorar a Europa por caminho de ferro.

O passe tem a duração mínima de um dia e máxima de 30 dias entre 1 de março de 2023 e 29 de fevereiro de 2024.

As candidaturas são abertas a jovens dos países do programa Erasmus+ que, para além dos 27 Estados-membros da UE, inclui ainda a Islândia, o Liechtenstein, a Macedónia do Norte, a Noruega, a Sérvia e a Turquia.

Os interessados podem candidatar-se no Portal Europeu da Juventude, onde terão de responder a um questionário.

Os jovens que fizerem 18 anos no primeiro semestre do próximo ano poderão candidatar-se na ronda de março de 2023.

Para além do passe, os candidatos selecionados receberão um cartão de desconto DiscoverEU que prevê reduções em visitas culturais, atividades de aprendizagem, desportos, transportes locais, alojamento e alimentação.

Os interessados podem também aderir aos encontros DiscoverEU, uma iniciativa lançada este verão, que consiste num programa cultural de um a três dias.

O programa permite viajar sozinho ou em grupo com o máximo de quatro amigos, desde que estes satisfaçam os critérios de elegibilidade e com um código de candidatura que partilham.

Os selecionados, enquanto embaixadores DiscoverEU, são convidados a partilhar as suas experiências de viagem através das redes sociais.