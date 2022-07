O Programa Erasmus para Jovens Empreendedores, financiado parcialmente pela Comissão Europeia, ajuda as novas gerações a adquirir competências necessárias junto de empresários experientes de outros países.

O projeto de intercâmbio visa permitir, depois, iniciar e gerir um pequeno negócio ou projeto empresarial na Europa.

O programa funciona como uma troca de experiências. Dá oportunidades a jovens empreendedores que querem aprender e adquirir novas competências e experiências empresariais, por um período de 1 a 6 meses.

Por seu turno, o empreendedor de acolhimento tem oportunidade de cooperar com parceiros de outros países e conseguir, eventualmente, novas perspetivas de mercado.

Os jovens empreendedores devem ter mais de 18 anos, residir num país participante no programa e ter condições de complementar o apoio financeiro da UE para cobrir as despesas de viagem e estadia.

O apoio financeiro da UE que os candidatos recebem varia entre países. No caso de Portugal, os jovens empreendedores recebem 780 euros mensais durante a estadia (1.100 euros no caso das regiões ultraperiféricas como os Açores e a Madeira ou de empresários com necessidades especiais).

Segundo os dados publicados no site do programa, até agora houve 10674 intercâmbios empresariais, 19.787 novos empreendedores que se candidataram, 12.140 empreendedores de acolhimento que se candidataram, e 45 países envolvidos.