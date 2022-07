Eurodeputados vão ao encontro dos pescadores portugueses

Uma missão de seis deputados da comissão das Pescas do Parlamento Europeu começa esta segunda-feira uma visita de dois dias a Portugal.

O objetivo é testemunhar as condições operacionais em vários portos no Norte do país e conhecer projetos inovadores.

Segundo um comunicado de imprensa da instituição, os eurodeputados vão visitar e poder observar as condições nos portos de Leixões, Angeiras e Matosinhos, e encontrar-se com pescadores locais e com representantes de organizações de pescas.

O grupo de deputados vai igualmente reunir-se com operadores locais, empresas que fornecem soluções tecnológicas para o setor, incluindo projetos de inteligência artificial e várias startups.

"As pescas são um setor fundamental para o desenvolvimento sustentável das áreas costeiras em toda a Europa. Vamos visitar vários portos de pesca e testemunhar as suas condições operacionais. Vamos também visitar cinco projetos inovadores de pescas sustentáveis. Vamos garantir que trazemos esse conhecimento adquirido em Portugal para o Parlamento Europeu", afirma no comunicado de imprensa o eurodeputado francês, Pierre Karleskind, presidente da comissão das Pescas que lidera a missão a Portugal.

Para além do presidente da comissão parlamentar, integram a missão os eurodeputados Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Rafalska, João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro e Isabel Carvalhais.