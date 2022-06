Ucrânia. UE fornece equipamentos contra ameaças nucleares e químicas

A pedido do Governo ucraniano, a Comissão Europeia mobilizou uma ajuda de cerca de 11,3 milhões de euros em equipamentos médicos e material de proteção contra ameaças biológicas, nucleares, radiológicas e químicas.

Os equipamentos foram obtidos pela União no âmbito do RescEU - o Mecanismo de Proteção Civil da UE. Incluem 300 mil fatos de proteção especializados, 5.600 litros de descontaminantes e equipamentos para operações de descontaminação, explica esta segunda-feira o executivo comunitário em comunicado de imprensa.

O apoio dos 27 inclui igualmente material médico para apoiar os hospitais ucranianos que inclui ventiladores, material de proteção para pessoal médico, máscaras e outros equipamentos.

No total, a ajuda da UE alcança cerca de 11,3 milhões de euros e será fornecida à Ucrânia a partir de stocks de urgência baseados na Roménia, Hungria, Suécia, Alemanha, Grécia e Dinamarca.

"Ao longo dos últimos quatro meses, trabalhámos ininterruptamente para garantir que a UE responde rapidamente aos pedidos da Ucrânia [em termos] de equipamento específico e fornecimentos humanitários. 30 países já doaram bens à Ucrânia através do Mecanismo de Proteção Civil da UE mas, dadas as enormes necessidades médicas causadas pela guerra em curso, mobilizámos as reservas estratégicas da rescEU", afirma Janez Lenarčič no comunicado.

"Os hospitais e profissionais médicos na Ucrânia estão a trabalhar sob fogo e devemos fazer tudo ao nosso alcance para lhes fornecer os equipamentos necessários para salvar vidas”.