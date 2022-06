Ana Santos Pinto. "A guerra torna muito evidente a vulnerabilidade e a ausência de capacidades reveladas até aqui na defesa europeia"

As perguntas são dirigidas à antiga secretária de Estado da Defesa e professora de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, Ana Santos Pinto. Nos cem dias de guerra, subsistem dúvidas sobre a defesa europeia à medida que a NATO vai reforçando a sua influência em particular na defesa do flanco leste do continente europeu, para além dos países bálticos, para não mencionar a expansão nórdica. Enquanto isso, a guerra continua sem sinais de conversações significativas que façam cessar as armas numa batalha que vem de longe e ganhou outra dimensão com a invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro.



Estes 100 dias mostram-nos que a solução militar aparenta ser o único caminho que não tem sido quebrado pelas iniciativas diplomáticas?

Não creio que a solução militar seja o único caminho. Estes cem dias mostram-nos que as iniciativas diplomáticas exigem a existência de um contexto favorável. Em primeiro lugar, é necessário que as partes tenham confiança para iniciar um diálogo e vontade de se comprometerem com uma solução. Num contexto de guerra, isto exige uma série de condições no terreno que permitam à Ucrânia e à Federação Russa sentarem-se à mesa para começarem a dialogar. Ao longo destes três meses, as iniciativas diplomáticas para tentar colocar as partes em diálogo não pararam, mas não ocorreram do ponto de vista público.

Tudo isto depende, em grande medida, do que acontece no terreno e de alguma estabilidade das organizações dos dois países para poderem iniciar as negociações diplomáticas. A questão em Mariupol, com a intervenção do Secretário-Geral da ONU, revelou exatamente que, quando as partes decidiram que era possível iniciar corredores humanitários e evacuar civis, as Nações Unidas tiveram capacidade de ação. Não devemos esquecer que a Federação Russa é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão responsável por garantir a paz, a segurança e a estabilidade internacionais.

É aí que está centrada a grande condicionante na prossecução dessas iniciativas diplomáticas.

Uma das consequências mais visíveis do conflito parece ser o reforço da unidade da NATO. Que realinhamentos mais importantes podem ser identificados na política internacional ao longo destes 100 dias de guerra?

Depois de um momento em que se falou na inutilidade da Aliança Atlântica, esta guerra aproximou os membros da NATO e deu uma visibilidade ao trabalho da Aliança Atlântica. A aproximação dos aliados no contexto da NATO e um possível alargamento para a Suécia e Finlândia é um realinhamento muito significativo. Um segundo realinhamento é a resposta e coesão no contexto da União Europeia com a decisão de aplicação de sanções, financiamento e de aquisição de armamento de transferência para a Ucrânia no contexto da União Europeia.

Isto é muito significativo, tendo em contas as indecisões e incapacidade de realinhamento consensual na política externa, de segurança e defesa na União Europeia. Estes dois alinhamentos – União Europeia e NATO – parecem ser os mais significativos. Um terceiro realinhamento carece de atenção adicional, ao nível das outras áreas regionais, observando as votações na Assembleia Geral da ONU e o posicionamento de estados africanos, da Ásia e da América Latina, que passaram grandemente por abstenções e não no voto contra a invasão russa da Ucrânia.

Os estados europeus e os Estados Unidos devem estar atentos a estes alinhamentos e interpretá-los à luz da sua política externa e a relação que possa acontecer a seguir em matéria de escassez e segurança alimentar. Esta interpretação está por fazer.