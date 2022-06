Parlamento Europeu proíbe entrada a empresários russos

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou esta quinta-feira, na sua conta no Twitter, a proibição de entrada nos edifícios da instituição de representantes de empresas russas.



"Com efeito imediato, representantes de empresas russas já não estão autorizados a entrar nas instalações do Parlamento Europeu", garante Roberta Metsola. "Não lhes devemos permitir qualquer espaço para divulgar a sua propaganda e narrativas falsas e tóxicas sobre a invasão da Ucrânia".

A decisão abrange todas as instalações do Parlamento Europeu, em Estrasburgo e Bruxelas, mas também as representações da instituição nos 27 Estados-membros, explicou uma fonte à Renascença.