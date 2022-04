A Europa em visita a Kiev

A dança de viagens, negociações, promessas e incompreensões prossegue entre a Ucrânia e a Europa. Volodomyr Zelensky discutiu esta semana em Kiev um sexto pacote de sanções à Federação Russa num encontro com o Presidente do Conselho Europeu Charles Michel.

As embaixadas europeias vão reabrindo e os governantes vão aparecendo na capital, com os primeiros-ministros de Espanha e da Dinamarca entre os mais recentes a desembarcar no coração do poder da Ucrânia.

A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen anunciou que o seu país vai ajudar a reconstruir Nikolaev, cidade no sudeste do país sujeita a duas vagas de ataques russos desde o início da invasão.

O presidente da câmara de Nikolaev diz à Renascença que a ajuda é bem-vinda, mas a construção civil não é uma urgência, face à destruição do sistema público de distribuição de água pelas torneiras da cidade.

“A prioridade que a Dinamarca pode assumir com Nikoalev é a estrutura de abastecimento de água. Não penso que possamos precisar de ajuda para recuperar edifícios arruinados pelas bombas. Mas primeiro temos que ganhar esta guerra. Só depois teremos que pensar na recuperação da cidade”, afirma Oleksandr Syenkevych à Renascença, de espingarda na mão, enquanto aguarda por nova vaga noturna da artilharia russa.