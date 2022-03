PE prolonga roaming sem custos adicionais por mais 10 anos

O Parlamento Europeu votou esta quinta feira - por uma ampla maioria, de 581 votos a favor, dois contra e cinco abstenções -, o acordo que permite que os europeus continuem a utilizar os seus telemóveis noutros países da UE sem custos adicionais, até 2032.

O regime atual introduziu a itinerância gratuita na UE em 2017, mas o regulamento expira em 30 de junho próximo.

Em dezembro passado, o Parlamento Europeu e o Conselho alcançaram um acordo para prorrogar por mais 10 anos o regime de “itinerância como em casa”, permitindo que chamadas, SMS e serviços de dados sejam cobrados às taxas nacionais, ao mesmo preço, portanto, do praticado no país onde o cidadão vive.

O acordo entre as instituições prevê igualmente que os consumidores beneficiem de acesso a serviços de itinerância com a mesma qualidade e condições das que usufruem no país de origem. Os deputados incluíram uma disposição que proíbe práticas que reduzem a qualidade do serviço (como por exemplo "reduzir" a ligação de 4G para 3G).

Os viajantes terão também o direito a serem devidamente informados sobre a possibilidade de os serviços que utilizam em itinerância implicarem encargos não previstos, bem como o acesso gratuito e melhorado a comunicações de emergência (sejam chamadas ou SMS).

O regulamento aprovado hoje pelos eurodeputados deverá agora receber luz verde do Conselho da EU e entrará em vigor a 1 de julho.