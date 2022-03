​Estrasburgo vota produção e reciclagem “mais verde” de baterias

Os eurodeputados vão votar o texto que define a posição da instituição sobre um conjunto de regras comuns, propostas pela Comissão, com vista a reduzir os impactos ambientais e sociais em todas as fases do ciclo de vida das baterias.



A relatora do Parlamento Europeu, a socialista italiana Simona Bonafè, afirmou hoje em conferência de imprensa que a sua proposta vai mais longe e é mais incisiva em várias domínios da cadeia de produção e de reciclagem, com o relatório a defender a inclusão na proposta legislativa de requisitos de sustentabilidade mais robustos.

Estimativas apontam para que o total de baterias industriais, incluindo as de bicicletas elétricas e veículos elétricos, aumentem dos atuais 0,7 milhões de toneladas para quase 4,4 milhões de toneladas até meados da próxima década.

Esta tendência crescente representa um desafio uma vez que significa igualmente uma maior procura de matérias primas raras fundamentais para a produção, como o lítio e o cobalto. Acresce que o aumento de baterias resultará em mais lixo, resíduos e materiais para reciclar.

Simona Bonafè explicou que a legislação proposta vai abranger "todo o ciclo do produto desde a conceção até ao fim de vida". A eurodeputada disse que para além dos critérios de sustentabilidade que a proposta inicial já contempla, o Parlamento deverá reforçar certos critérios. Por exemplo, a referência à pegada de carbono das baterias e a definição de um valor máximo para essa pegada.

Os eurodeputados também deverão pronunciar-se a favor de metas de reciclagem mais robustas quando os produtos atingem o fim de vida e de taxas de recuperação mais ambiciosas para a recuperação de matérias primas raras na Europa como o lítio.

No debate na sessão plenária que decorreu esta tarde, também a eurodeputada do PSD Lídia Pereira defendeu a necessidade de se "ir ainda mais longe". Lembrou que "o objetivo geral de alcançarmos um nível significativo de recuperação de materiais das baterias não está a ser alcançado". Apelou ao voto dos deputados para "irem ainda mais longe, facilitando o processo de remoção e troca de baterias em veículos ligeiros e uma política de rotulagem transparente para o consumidor".

A posição que o Parlamento votar esta quinta-feira servirá depois de base para a negociação com os representantes do Conselho (Estados-membros) com vista a alcançar um acordo sobre a legislação final.