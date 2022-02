Lixo hospitalar aumenta 50% durante a pandemia

Por causa da pandemia o lixo hospitalar aumentou 50%, em 2021. São milhares e milhares de batas, máscaras e luvas a engrossarem o volume de resíduos que todos os anos são produzidas e muitos não podem ser reciclados.

A subida verifica-se nos vários tipos de resíduos, incluindo aqueles que acabam por ser incinerados, adianta à Renascença a diretora do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), a entidade que tem por missão dar conta dos resíduos hospitalares.

“Nós tratamos em 2019 cerca de 10.000 toneladas de resíduos neste segmento, no grupo 3 e grupo 4, resíduos hospitalares específicos e resíduos hospitalares de risco biológico, atingindo metas na ordem das 15.400 toneladas em 2021”, diz Márcia Torres, acrescentado que “representa um aumento significativo neste segmento”, acompanhado naturalmente nos outros segmentos.

Num cenário pós-pandemia, Márcia Torres duvida que se regresse aos números de 2019, mas acredita que a partir do próximo será possível voltar a boas práticas que ajudem a melhorar os resultados nesta área.

“Já está um plano em curso para a retoma das ações de sensibilização por um grupo profissional”, adianta Márcia Torres, assinalando que “os profissionais de saúde em período de pandemia, apesar das boas práticas estarem presentes, desaceleraram de alguma forma o rigor da triagem dos resíduos”.

A especialista refere que entre as toneladas de lixo hospitalar encontra-se muito plástico, até porque - segundo Márcia Torres - ainda não há muitas alternativas, mas esse será esse o caminho.

“Existe pouca disponibilidade ainda no mercado, mas a tendência vai ser evoluir por aí”, afirma Márcia Torres.

A diretora do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais refere que em termos de materiais, por exemplo na proteção dos profissionais, de proteção individual, nomeadamente batas, cogulas, túnicas, já há resposta no mercado para mais do que uma utilização”.

“Não será uma utilização a título exagerado e eterna, mas com algumas utilizações possíveis face ao descartável que é de utilização única”, acrescenta.

