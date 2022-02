Novos euros: europeus vão ter voto na matéria

20 anos após o lançamento da moeda única europeia, a instituição de Frankfurt decidiu há algumas semanas lançar o processo que deverá culminar na seleção de um novo grafismo para as notas de euro, em 2024. Interessante neste processo é que os cidadãos pertencentes aos 19 países da zona euro - entre os quais Portugal - podem desempenhar um papel nessa escolha. O processo começará com a criação de grupos focais que deverão recolher opiniões de pessoas de toda a zona euro sobre possíveis temáticas para as futuras notas.

Um grupo consultivo temático apresentará depois uma lista restrita dos futuros temas ao Conselho do BCE. Este grupo é constituído por um perito, de cada país do euro, proveniente de variadas áreas como a história, as ciências naturais e sociais, as artes ou a tecnologia. A investigadora e Vice-Reitora da Universidade Nova de Lisboa, Elvira Fortunato, foi a escolhida por Portugal.

Na sequência das propostas do grupo consultivo, o BCE voltará a ouvir o público, convidado-o a dar a sua opinião sobre os temas pré‑selecionados.

Haverá depois um concurso de desenho das novas notas, seguindo-se nova consulta do público por parte da instituição financeira que tomará enfim a decisão final.

Desenhos com maior significado

Atualmente, o grafismo das notas de euro baseia‑se nos temas “épocas e estilos”, representados por pontes, pórticos, janelas e que refletem os diferentes estilos da arquitetura europeia.

O BCE quer rever os desenhos de forma a terem maior significado para os cidadãos. Tal poderia passar, por exemplo, por notas com personalidades históricas ou culturais ou monumentos europeus.

Após a conclusão do processo de desenho, o Conselho do BCE autorizará a produção das novas notas e decidirá sobre as datas de emissão.

O lançamento deste processo de redesenho pretende dar seguimento ao compromisso assumido pelo Conselho do BCE de garantir notas inovadoras e seguras.