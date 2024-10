Maria Manuel Mota e passar das palavras aos atos

Maria Manuel Mota, presidente do GIMM (Gulbenkian Institute for Molecular Medicine) e Prémio Pessoa 2013, diz que na política falta passar das palavras ao atos no que toca ao financiamento da ciência, considera que são precisas mais mulheres nos lugares de decisão e afirma que o erro é o que ajuda os investigadores a avançar e encontrar as perguntas e respostas certas.

Esta é uma entrevista gravada ao vivo, conduzida pela jornalista Maria João Costa que teve assistência técnica de José Luís Moreira e que resulta de uma parceria entre a Renascença, a autarquia de Ovar e a The Bookcompany.