Ensaio Geral. Atos para a Democracia Cultural

O Ensaio Geral da Renascença esteve ao vivo na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Numa parceria com o Teatro Nacional D. Maria II o programa da Renascença acompanhou a Conferência "Atos para a Democracia Cultural" que o teatro organizou. É um encontro dos que fazem a cultura e que refletem sobre como encontrar caminhos para que o público mergulhe na criação cultural.

São convidados da conversa Luís Sousa Ferreira, adjunto da Direção Artística do D. Maria; Luís Jerónimo diretor do Programa Equidade da Gulbenkian e as artistas Ana Bento da Associação Gira Sol Azul que tem estado a trabalhar em São João da Madeira e Lara Soares da Cooperativa Burilar que desenvolve o Atos em Lamego. A assistência técnica é de Diogo Rosa.