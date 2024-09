“Apoiar a cultura e o teatro não tira votos nas eleições”

O ator Rui Mendes; Mariana Fonseca, do Lobby Teatro; e Tiago Bartolomeu Costa, comissário da exposição "Quem és tu - um teatro nacional a olhar o país"; são os convidados do Ensaio Geral desta semana, gravado ao vivo no Museu Nacional do Teatro e da Dança, no âmbito da parceria com o Teatro Nacional D. Maria II.



Com quase 70 anos de carreira, Rui Mendes desafia a classe política a apoiar a cultura. Lembra que a cultura não tira votos e que o teatro é intemporal.

“Os atores têm que mostrar a verdade, têm que mostrar aquilo que é de todos os tempos. Muitos problemas ainda são os mesmos, e serão provavelmente. Era muito importante que nós todos, gente que gosta de teatro, conseguíssemos convencer os agentes políticos que mandam alguma coisa e têm poder de decisão, de que apoiar a cultura e apoiar o teatro não tira votos nas eleições”, afirma o ator.

Já Mariana Fonseca, do Lobby Teatro, refere que criar teatro 50 anos depois da Revolução de Abril tem exigências e que é uma obrigação viver em alerta. A liberdade conquistada em Abril de 1974 não é garantida, sublinha.

“É uma honra e um privilégio poder existir, trabalhar e criar depois do 25 de Abril. É também um dever e uma obrigação viver em constante alerta, porque a liberdade não é um direito garantido, é um direito conquistado que está permanentemente ameaçado”, adverte Mariana Fonseca.

No programa Ensaio Geral desta semana, gravado no meio da exposição “Quem és tu? - Um teatro nacional a olhar para o país”, o comissário Tiago Bartolomeu Costa convidou o público a visitar, até 29 de dezembro, a mostra no Museu Nacional do Teatro e da Dança.