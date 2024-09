“Grand Tour” e três museus para redescobrir

O filme que consagrou o realizador Miguel Gomes no Festival de Cannes chega na próxima semana aos cinemas. Neste Ensaio Geral conversamos com o cineasta sobre “Grand Tour”.



Também fomos às reaberturas do Museu de Lisboa, do MUDE – Museu do Design e do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian.

No regresso de férias, em destaque no Ensaio Geral estão os cartazes do Festival Todos, do Sons no Património e o Open House de Arqueologia.

Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), desvenda as suas sugestões da semana.