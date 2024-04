O 25 de Abril no cinema e Agualusa

Aproximamo-nos dos 50 anos do 25 de Abril e neste Ensaio Geral entrevistamos o realizador do filme “Revolução sem Sangue”, que leva ao grande ecrã a história dos cinco portugueses que morreram no dia da Revolução dos Cravos.



Destaque também para o mais recente livro de José Eduardo Agualusa, uma biografia que é também um retrato de Angola, e o programa do LeV, Festival de Literatura em Viagem.

Além das sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, temos também o novo disco de Benjamim que vai subir ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa.