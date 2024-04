Os Clã estão de regresso ao palco, mas não de um concerto musical.

O grupo de Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves participa numa peça de teatro que estreia, este sábado, em Ourém, e vai depois em digressão nacional.

"Terminal - O Estado do Mundo" é a mais recente criação da companhia Formiga Atómica e surge no âmbito do projeto Odisseia Nacional do D. Maria II.

O enredo de "Terminal" foi escrito por Miguel Fragata e Inês Barahona e os figurinos são de José António Tenente.



Dentro da peça estão as inquietações de uma geração. Da crise climática, ao consumismo, passando pelos problemas políticos, esta peça traça um diagnostico sobre o Estado do Mundo.