Que força é essa, Capicua?

A rapper do Porto acaba de lançar a música "Que força é essa amiga", uma versão da canção de Sérgio Godinho, onde fala dos direitos das mulheres.



A compositora e socióloga assina também todo o novo disco da fadista Aldina Duarte. "Metade-metade" tem letras de Capicua.

Nesta emissão do Ensaio Geral, com a colaboração de Guilherme d'Oliveira Martins, do CNC, a artista fala sobre música, direitos das mulheres, o fado, a escrita e o espírito "rabugento" do Porto.