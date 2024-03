Antecipando o Dia Mundial do Teatro e assinalando o início do ciclo “Abril Abriu” com que o D. Maria comemora os 50 anos do 25 de Abril, conversamos com o presidente do conselho de administração do TNDM, Rui Catarino.

Os atores Manuel Coelho e Joana Brito Silva apresentam a peça "Quis Saber Quem Sou", que estreia no São Luiz a 20 de abril; e André Amálio, do Hotel Europa, desvenda a peça “Luta Armada”, que estreia a 4 de abril. Ouça o podcast.