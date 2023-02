Em 2023 o Teatro vai ao encontro das pessoas e descobre o país que somos em novos palcos e territórios.

O Ensaio Geral desta semana conversa com Ana Bragança, do projeto “Onda Amarela”; Fernando Giestas, da Companhia Amarelo Silvestre; Rui Catarino e Luís Sousa Ferreira, do Teatro Nacional D. Maria II. Um programa gravado ao vivo na Casa de Mateus em Vila Real.

A Renascença acompanha o Teatro Nacional D. Maria II na sua Odisseia Nacional. Embarque connosco nesta aventura!