De Reverte a Serralves, cultura inicia outono a MIL

Uma entrevista ao escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte, a propósito do seu novo romance "Linha da Frente" e a Festa de Outono em Serralves, no Porto, são alguns dos destaques do Ensaio Geral.



No programa desta semana visitamos uma exposição que põe em diálogo as ideias de José Saramago com artistas portugueses, no Museu Nacional de Arte Contemporânea em Lisboa.

Damos um salto ao festival de música emergente MIL, no HUB Criativo do Beato, em Lisboa, e ouvimos Beatriz Pessoa, que tem concerto marcado para 7 de outubro, no Music Box, em Lisboa.

A não perder também as habituais sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que esta semana recorda o escritor espanhol Javier Marías, recentemente falecido.