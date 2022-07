Ensaio Geral atravessou o Atlântico

Portugal é o país convidado de honra e levou uma embaixada cultural da escrita com 21 autores portugueses.



No espaço do pavilhão de Portugal, a jornalista Maria João Costa conversou com a curadora da programação cultural de Portugal, a escritora e jornalista Isabel Lucas; o escritor que deu o mote para essa programação, Valter Hugo Mãe; e juntamos a dimensão brasileira com um poeta, Eucanaã Ferraz, cuja obra está amplamente publicada em Portugal.

O Ensaio Geral está no Brasil, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a convite da Câmara Brasileira do Livro.