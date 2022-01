Reta final da campanha com troca de acusações e uma arma de arremesso

No episódio de hoje do Em Nome do Voto, espreitamos o penúltimo dia de campanha na rua, com as acusações a subirem de tom à medida que as sondagens mostram uma votação cada vez mais renhida.

Esta quinta-feira, há também debate dos autarcas, com Luisa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos e Ribau Esteves, autarca de Aveiro. Os dois autarcas, do PS e PSD, respetivamente, analisam a campanha eleitoral.