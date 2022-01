Entrevista à Renascença de Costa, "o negociador"

No episódio de hoje do podcast Em Nome do Voto, resumimos e analisamos a entrevista de António Costa à Renascença, que arrancou a segunda semana de campanha.

Vamos ainda à rua falar com os repórteres da Renascença a acompanhar a campanha eleitoral e analisamos o que cada partido defende nos programas eleitorais sobre um dos temas que tem ficado de fora desta campanha eleitoral: a Administração Interna. E o investigador Gustavo Cardoso, do @medialabiscteiul, analisa as redes sociais.

Oiça o episódio desta segunda-feira no site da Renascença, nas plataformas de podcast e/ou no link na bio👆 #EmNomedoVoto #Renascença #RR #aparcomomundo #Legislativas2022