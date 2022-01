"Todos querem casar com a carochinha". O essencial das entrevistas dos líderes partidários à Renascença

As entrevistas dos líderes partidários à Renascença mostraram que, à esquerda, "toda a gente quer casar com a carochinha" - todos os partidos admitem abrir a porta a convergência com o Partido Socialista. Para António Costa, a geringonça antiga não serve, mas uma eco-geringonça pode ser possível. Ainda assim, aposta as fichas todas na maioria absoluta.

À direita, os entendimentos parecem difíceis, mas a editora da Renascença, Susana Martins, acredita que Rui Rio, se conseguir maioria relativa, acabará por conseguir entender-se com as outras forças de direita, ainda que não numa coligação de governo

Neste episódio de Em Nome do Voto, revemos as entrevistas dos líderes dos partidos com assento parlamentar à Renascença. Ficou apenas a faltar António Costa e Rui Rio, que preferem falar durante a campanha eleitoral.

Luís Santos, professor de Ciências da Comunicação da universidade do Minho, analisa os debates na televisão do lado da comunicação social.

Gustavo Cardoso, Investigador do MediaLab e Professor do ISCTE, olha para a campanha que se faz nas redes sociais.