Rio vs Costa. O que esperar do frente a frente entre os principais candidatos a primeiro-ministro?

Dois líderes com muitas campanhas feitas, com grandes diferenças no estilo e na postura, que se encontram esta quinta-feira num debate mais longo do que os outros, com uma duração prevista de 75 minutos. O debate entre Rui Rio e António Costa vai decorrer no cineteatro Capitólio, em Lisboa e será moderado por João Adelino Faria (RTP), Clara de Sousa (SIC) e Sara Pinto (TVI).



Neste episódio, olhamos para o historial do secretário-geral do Partido Socialista e do presidente do PSD em campanhas eleitorais, com o jornalista Fábio Monteiro. Ouvimos José Silvano, secretário-geral do PSD, e Ascenso Simões, que foi director de campanha de José Sócrates e esteve também no arranque da campanha de António Costa em 2015. Recordamos, por exemplo, o momento em que António Costa organizou uma corrida entre um burro e um ferrari, em 1993, para chamar à atenção para o trânsito na Calçada de Carriche.

Neste episódio, José Alberto Lemos comenta os últimos debates entre líderes partidários.

Ouvimos ainda, com a ajuda do jornalista João Carlos Malta, os argumentos a favor e contra o Rendimento Básico Universal, trazido pelo PAN e pelo Livre para a discussão e já muito criticado nos debates televisivos.