Deputado do PS quer que reuniões com lobistas sejam públicas

Henrique Burnay, lobista, inscrito no registo da Transparência da União Europeia, recorda que o único membro do governo que disponibilizou a lista das entidades com quem reuniu a propósito de um determinado dossier (o lítio), foi João Galamba. Mas não o fez voluntariamente.

Estamos a falar apenas do agendamento ou mesmo de atas das reuniões? ”Do agendamento e dos temas tratados. Eu acho que todos ganhamos com isso,” responde o deputado socialista.

O dirigente socialista propõe que sejam tornadas públicas todas as reuniões que os decisores públicos mantêm. “Tudo o que sejam reuniões que sejam divulgadas, nomeadamente com a agenda, nos sites quer do parlamento quer do governo.”

“O único membro do Governo que publicou alguma vez a lista de reuniões que teve a propósito de um determinado tema foi o então secretário de Estado da Energia, João Galamba. Por causa de uma notícia que saiu, ele disse − aqui está a lista de todas as pessoas com quem eu já reuni sobre este tema. Ora teria sido muito melhor se ele e outros membros do Governo, deste ou de qualquer outro, tivessem, por norma, essa informação disponível.”

O dirigente socialista Jorge Seguro Sanches defende que a divulgação desse informação é importante para acabar com o clima de suspeição sobre a classe política.

Lembra que os deputados para poderem estarem inteirados do que se passa no país real, além do contacto com as populações, têm de receber e ouvir entidades que são do círculo eleitoral pelo qual foram eleitos ou que estão ligados às áreas que acompanham nas comissões parlamentares.

”Como deputado eleito pelo círculo de Setúbal, e que acompanha temas que têm a ver nomeadamente com a saúde, eu reúno e falo regularmente, e acho que é a minha obrigação falar, com os Conselhos de Administração dos Hospitais, dos ACES (Agrupamentos de Centros de Saúde) que servem aquele região, precisamente para dessa forma eu poder fazer o meu trabalho de deputado de um modo muito mais eficaz”, explica.

“Eu preciso de ter esses contactos. E acho que se à partida esses contactos fossem públicos, se todos conhecêssemos aquilo que é a atividade de um deputado, não havia muitas vezes suspeições que tantas vezes são infundadas”, concretiza.

O lobbying não legaliza o tráfico de influências

A regulação do lobbying volta a estar na agenda, na sequência da operação Influencer que levou à demissão do primeiro-ministro e à queda do Governo. Mas o antigo deputado do PCP António Felipe acha por isso mesmo que o momento é mau para voltar ao tema.