Mudanças na lei facilitam o consumo, mas não o combate à droga

No processo de audições que antecedeu a aprovação da nova lei, a Polícia Judiciária fez um parecer em que se afirmava ”frontalmente contra” o conteúdo das alterações. O diretor-geral adjunto, João Melo, explica que “já existia incerteza jurídica na lei em vigor”, mas a partir de agora ”essa incerteza é maior“, porque falta aos órgãos de polícia criminal (OPC) o critério da quantidade de droga, que à partida era definidor do que poderia ser uma contraordenação ou um crime.

Se o consumidor de drogas fosse apanhado com uma quantidade superior, as autoridades judiciárias entendiam que se trata de um crime de consumo. Uma interpretação sufragada por um acórdão de fixação de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e também, pelo menos, por um acórdão do Tribunal Constitucional, mas que, na opinião do PS e dos partidos à esquerda, vem desvirtuar o espírito da lei aprovada há mais de 20 anos.

João Melo faz uma analogia com a legislação relativa à condução sob efeito do álcool: ”Na condução sob o efeito do álcool, nós também temos uma fronteira entre a contraordenação e o crime. Sabemos que a partir de 1,2g/l no sangue, temos um crime. Há um limite, há um valor quantitativo que determina uma segurança jurídica. Uma pessoa que não quer cair na previsão legal, sabe que não pode beber para lá de determinados limites”.

”O agente policial não tem as ferramentas ao seu dispor para poder contrariar a versão do indivíduo detetado que diz: 'isto é para meu consumo e o consumo não é punido. Agora prove que esta droga não é para o meu consumo'”, exemplifica o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária.

A deputada justifica que, embora estando contra o conteúdo da alteração aprovada pela esquerda, o partido se absteve porque outra parte do diploma corresponde grosso modo a uma iniciativa legislativa apresentada pelo PSD, em março. Em causa, a inclusão na lista dos estupefacientes e substâncias psicotrópicas cujo consumo foi descriminalizado das drogas sintéticas, as chamadas novas substâncias psicoativas (NSP).

Nelson Carvalho revela que a maior parte dos consumidores têm mais de 25 e estão desempregados. Muitos deles têm doenças psiquiátricas associadas que obrigam na maior parte dos casos a internamento compulsivo.

”Desde 2012, e até meados de junho deste ano, tivemos 1.890 internamentos, dos quais 1.158,correspondendo a 61,3%, foram internamentos compulsivos. Estamos a falar de indivíduos que ficaram com comportamentos psicóticos, com alucinações ,delírios, alguns com comportamentos violentos. E ao abrigo da Lei de Saúde Mental terão de ser internados à força.”

Cada vez mais internamentos, diz Nelson Carvalho, e cada vez mais longos. ”Em 2021, a média de internamentos era de 14 dias. Em 2022, subiu para 20 dias. Temos vindo a assistir à necessidade destes doentes ficarem cada vez mais tempo internados, devido à resistência ao tratamento, porque eles vão ficando cada vez mais adictos, com mais sequelas no sistema nervoso central, e tem sido cada vez mais difícil tratar estes doentes.”

O médico João Goulão explica que é muito mais difícil tratar alguém que está com um surto psicótico provocado por uma droga sintética do que um dependente das chamadas drogas tradicionais.

”Até pelo desconhecimento de qual a substância ou quais as substâncias que a pessoa efetivamente tomou, quais os efeitos, como contrariar esses efeitos. Nós em relação às heroínas, cocaínas, e por aí fora, sabemos como atuar numa crise aguda. Com estas não sabemos .Nós médicos lidamos sintomaticamente com as coisas, tentar controlar o tal surto psicótico, tentar arrefecer, digamos assim, aquela crise ,mas não há muito mais a fazer na situação aguda.”

