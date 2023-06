Juristas querem descomplicar. Há decisões com milhares de páginas de "pura erudição bacoca"

O advogado Paulo Saragoça da Matta, um dos subscritores do manifesto, admite que, neste aspeto, a Justiça andou para trás. Há 30 anos, as decisões judiciais eram sintéticas e compreensíveis. Agora, graças ao “copy paste”, os acórdãos estão cheios de citações e de transcrições perfeitamente inúteis.

A Justiça portuguesa, sobretudo a penal, não é nem sintética nem compreensível para o homem comum. Ao contrário do que acontece noutros países, sobretudo nos anglo-saxónicos. O gigantismo dos processos agrava a crónica morosidade de Justiça e alguns acabam mesmo prescritos. O problema, objeto de um manifesto recente de 35 juízes, procuradores e advogados, é o tema do programa Em Nome da Lei da Renascença desta semana.

O juiz conselheiro Mouraz Lopes, que se tem dedicado ao estudo do problema, defende que a falta de síntese e de clareza de algumas das decisões dos tribunais portugueses só se resolve com mais formação dos juízes no início e ao longo da carreira.

O diagnóstico em Portugal costuma ser a falta de lei ou legislação mal concebida. Mas não é o caso. "O problema não é um problema de lei mas de formação. E de formação inicial, para quem vai começar a trabalhar, mas também de formação permanente, para quem já está a trabalhar no terreno. E que não tem de ter pruridos para ir aprender aquilo que não aprendeu no seu tempo”, afirma Mouraz Lopes.



Juiz do "copy paste" tem nota máxima



Para o advogado Paulo Saragoça da Matta, o problema essencial é a forma de avaliação dos juízes. E dá como exemplo o que tem acontecido no Tribunal Central de Instrução Criminal, onde tem estado um juiz que profere decisões sobre decisões, fazendo copy paste, e sem uma única decisão própria, obtendo no entanto no máxima na avaliação.

”Nós temos decisões instrutórias de medidas de coação de 200-300 páginas. Chegámos também a ter decisões de arresto ou de suspensão de operações bancárias que chegam a ter 100 páginas. E que são 'copy and paste' total de não sei quantas decisões de tribunais superiores. E depois, no fim, temos uma decisão que não chega a estar fundamentada porque não se percebe no meio daquilo tudo onde é que começam as citações, onde acabam, e o que é a decisão do próprio juiz e em que pura e simplesmente o juiz o que vai fazer é aquilo que nós já sabíamos que ia fazer, desde a primeira linha. Sabemos disto há anos. Porque decide sempre da mesma maneira, sem nenhuma fundamentação própria.”