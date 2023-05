Bancos não cumprem lei. Mínimo de sobrevivência a quem entra em insolvência não é garantido

Os bancos não estão a cumprir a lei. Não estão a garantir o mínimo de sobrevivência a quem entra numa situação de insolvência e tem dívidas. A denúncia é feita na Renascença pela coordenadora do Gabinete de Proteção Económica da DECO Proteste.

Em caso de penhora das contas, está a ser cativado o total do saldo do depósito, não ficando disponível para o devedor o mínimo de sobrevivência, equivalente ao valor do ordenado mínimo, atualmente fixado em 760 euros.

Nestas declarações, Natália Nunes fala em inúmeras famílias que se veem de um momento para o outro sem um cêntimo para pagar as contas.

“Nós temos inúmeros testemunhos de famílias que foram confrontadas com a penhora da totalidade do seu saldo da conta bancária e, portanto, imagino o que é a aflição das pessoas, o desespero das pessoas quando precisam de dinheiro para alimentação e chegam ao banco e veem que está tudo cativado, está tudo congelado como muitas vezes as pessoas utilizam esta expressão”, diz.

No relatório de supervisão de 2021, o Banco de Portugal reconhece que 8,2 por cento das queixas que recebe em matéria de depósitos bancários diz respeito ao não cumprimento dos limites da penhora dos depósitos bancários.

No entanto, nada acontece assinala Natália Nunes, explicando que muitas das famílias que recorrem à DECO até só se apercebem da penhora pela cativação dos saldos bancários.

