Abusos na igreja. "Não há vítimas identificadas, investigação será difícil", diz PJ

A investigação de abusos sexuais na Igreja será difícil porque não há vítimas identificadas nos casos comunicados pela Comissão Independente ao Ministério Público.

O alerta parte do coordenador do combate ao crime sexual da Polícia Judiciária, José Matos, em declarações ao programa "Em Nome da Lei", da Renascença, que será transmitido na íntegra no sábado, depois do meio dia.

"A criminalidade sexual é um crime contra as pessoas e nós não temos uma vítima", explica.

"Nos processos que foram transmitidos à polícia não há vítimas identificadas. Não havendo vítimas identificadas não conseguimos ter a evidência do abuso", esclarece. "Não consigo fazer prova, não consigo fazer realização da justiça. Acresce a isto o facto de sere denúncias de factos muito antigos", lamenta, igualmente, José Matos.

A Comissão Independente que estudou os abusos na Igreja recomendou que haja celeridade na avaliação e resposta do sistema judiciário. Leonor Furtado, juiz no Supremo Tribunal de Justiça, garante, no entanto, que morosidade não é um problema dos processos de abuso sexual de crianças e jovens.



"Não é um problema da Igreja, é um problema de todos nós"



"Normalmente, este tipo de processos tem uma tramitação célere, são investigados com muito rigor e os tribunais têm uma capacidade de intervenção e de compreensão do que está em causa que se transmite e se revê depois nas próprias penas que são aplicadas", assegura.

Quanto ao caso dos abusos sexuais no seio da Igreja, Leonor Furtado sente que deveria merecer de toda a sociedade uma profunda reflexão e não reações epidérmicas, como alterações legislativas sobre a prescrição do direito de denúncia da vítima.

"A história dos abusos é uma história de fingimento. Todas as pessoas que têm conhecimento dos abusos e que sabem olham para o lado. Às vezes é preciso uma tentativa de suicídio para [a história de abuso] vir ao de cima", reitera.

Por isso, Leonor Furtado defende que "não é um problema da Igreja, é um problema de todos nós". "Todos nós devíamos seriamente falar e discutir esta questão, não reagir epidermicamente e fazer alterações legislativas", reforça.

70% dos crimes sexuais em Portugal vitimam crianças e jovens

A maioria dos abusos acontece em meio familiar e são cada vez mais os casos, assegura a juiz conselheira. O inspetor coordenador do combate ao crime sexual da PJ confirma: a maior parte dos casos continuam a acontecer no seio da família. Aliás, José Matos revela mesmo que setenta por cento dos crimes sexuais em Portugal são contra crianças e jovens. "Setenta por cento dos processos que entram [na PJ] são perpretados contra crianças e jovens", reforça. Apesar disso, não se pode falar de uma subida do número de abusos nos últimos anos, admite. Em 2019, a PJ registou um pico mas, nos dois últimos anos, os números estabilizaram.

"2019 foi o ano em que, efetivamente, tivemos mais casos detetados, cerca de 2700. Em 2020 temos outro aumento, mas tem a ver, principalmente, com a questão da criminalidade online. Em 2021 e 2022 estabilizou, por assim dizer, à volta dos 2400 processos na PJ", acrescenta.

Revitimização é um dos problemas do sistema

A revitimização mantém-se como um dos problemas do sistema. Uma criança vítima de abuso em Portugal tem de repetir a sua história oito vezes, realidade constatada num estudo da Comissão Nacional de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens.

Maria Fátima Duarte, desta Comissão, admite que obrigar uma vítima a contar oito vezes os abusos sexuais, além de lhe causar um enorme sofrimento, acaba por distorcer o seu testemunho.

"Uma criança que é obrigada a contar oito vezes, quando chega à quinta ou a sexta vez está tão massacrada... Isto, sob o ponto de vista psíquico, mental, provoca uma erosão e um cansaço e um sofrimento tal que, muitas vezes, uma criança já não conta tudo exatamente como contou da primeira vez ou da segunda", salienta Maria Fátia Duarte.



José Matos lamenta, igualmente, que a PSP nem sempre comunique com rapidez a denúncia do crime à Judiciária, o que tem como consequência a perda de prova material do crime, que o Instituto de Medicina Legal já não poderá validar.

Todas as horas são cruciais

Todas as horas são cruciais nestes casos. José Matos dá o exemplo de um abuso que tenha ocorrido no espaço de 72 horas e que tenha sido descoberto, por exemplo, numa escola às dez da manhã. Se, "por via deste desconhecimento, a PJ só vier a ter conhecimento às três ou quatro da tarde, quando promover o exame àquela criança o perito vai dizer 'não. já não faço. Já passaram 74 ou 75 horas", explica.

A gestora da rede da APAV de apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual, Carla Ferreira, também apela aos adultos com quem as vítimas quebram o silêncio para se diririgem de imediato à Polícia Judiciária para reduzir ao mínimo a revitimização.



Carla Ferreira explica que, muitas vezes, quando uma criança fala com uma pessoa adulta de confiança e revela uma situação de crime sexual, a pessoa adulta fica "perdida" e, sentindo-se "incapaz de gerir a situação", "agarra na criança e coloca-a a falar com A, B, C, D...". "Só quando chega quase ao fim do alfabeto é que alguém diz: 'Ah, pois então isto tem de ser denunciado à Polícia Judiciária", lamenta. Para impedir tal cenário, defende, a criança que denuncie uma situação de crime sexual "deve ser imediatamente protegida e o seu testemunho não deve ser reiterado".

Quanto ao alargamento até aos 30 anos da idade do período em que a vítima pode denunciar o crime, já aprovada pelo Parlamento, o coordenador do combate ao crime sexual da PJ defende que a medida não terá efeitos significativos sobre a investigação criminal. Pode, eventualmente, representar um conforto para as vítimas que, muitas vezes, precisam de "muitos anos para terem confiança nelas próprias para conseguirem expor" e fazer "a catarse do trauma que lhes aconteceu". "Em termos de proficuidade para a investigação criminal penso que será residual", defende.



Já Carla Ferreira, da APAV, considera a medida positiva, posição partilhada por Maria de Fátima Duarte que, no entanto, faz questão de sublinhar que a medida deveria ser objeto de maior reflexão para não fazermos mudanças legislativas a reboque de casos mediáticos.



O programa Em Nome da Lei é transmitido aos sábados na antena da Renascença e fica, depois, disponível nas principais plataformas de podcast e em rr.sapo.pt