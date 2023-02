Agenda do Trabalho Digno aprovada esta sexta-feira no Parlamento. Saiba o que muda

O Parlamento aprova esta sexta-feira a Agenda do Trabalho Digno, de que constam medidas para combater a precariedade laboral.

Por exemplo, as novas regras que impedem a sucessão de contratos de utilização passam a ser aplicadas a empresas do mesmo grupo.

O articulado prevê a integração dos trabalhadores na empresa utilizadora quando o trabalhador tenha sido cedido por Empresa de Trabalho Temporário.

Ao fim de quatro anos de cedências temporárias pela Empresa de Trabalho Temporário, ou outra do mesmo grupo, essa empresa é obrigada a integrar trabalhadores nos seus quadros.

Já o número máximo de renovações dos contratos de trabalho temporário é reduzido de seis para quatro contratos.

São medidas para proteger quem está em situação precária, algo que afeta, por exemplo, muitos jovens trabalhadores, imigrantes, e não só.

E são muitos os jovens, sobretudo imigrantes, que trabalham, por exemplo, nas plataformas de entrega de comida ao domicílio.

Com esta agenda, passa a existir a presunção de que os estafetas e motoristas têm um contrato de trabalho com as plataformas digitais, mas há um problema: vão ter de ser eles a desencadear o processo para verem reconhecido que não são trabalhadores independentes, mas têm um vínculo laboral, admite o deputado do PS Fernando Catarino José.

“Terá obviamente que existir aqui da parte do trabalhador, cabendo nestas situações de despoletar essa situação e haver aqui, obviamente, um trabalho de fiscalização por parte da inspeção de trabalho, por parte da ACT, no sentido de convalidar estas situações”, explica.

Estima-se que sejam mais de 100 mil os trabalhadores das plataformas de entrega de comida e transporte, muitos são imigrantes e nem sequer falam português, mas terão de ser eles a desencadear o processo de reconhecimento do seu vínculo laboral com as plataformas.

Críticas da oposição

Excesso de confiança, considera a bancada do PCP pela voz do deputado Alfredo Maia.

“O que nós conhecemos no terreno é que isto pode não corresponder de facto à verdade. Porquê? Porque há inúmeros exemplos que nós conhecemos de falta de resposta da ACT, não é há uma semana, não é há um mês, é há anos que pedidos dos sindicatos para intervenção”, argumenta.

Já o principal partido da oposição faz muitas críticas à legislação, a começar pela norma que estipula a presunção do contrato de trabalho no âmbito das plataformas digitais. A vice-presidente da bancada social-democrata, Clara Marques Mendes, diz que é complexa e pouco clara, mesmo para o legislador.

“Olhemos para este artigo 12ª e se nós, legislador, temos dificuldade em entender por maioria de razão terá, quem depois vai aplicar este artigo e quem vai ter que o cumprir, porque de facto ele é de difícil compreensão”, observa.

Certo é que os deputados aprovam hoje a 23ª terceira alteração ao Código Laboral e o especialista em Direito Laboral Luís Gonçalves da Silva acusa o PS e o Governo de tornar ingerível a vida das empresas com sucessivas mudanças das regras pelas quais se regem as relações entre trabalhadores e empregadores.

“Nós estamos perante a 23.ª alteração ao Código de Trabalho de 2009. Demonstra bem como a instabilidade, inconstância, aliás, alterações a normas feitas pelo PS em 2019. Portanto, isto é impensável para gerir e ser gerido em qualquer empresa”, sinaliza.

O professor da Faculdade de Direito de Lisboa defende que as alterações ao Código de Trabalho têm uma técnica legislativa deficiente e vão dar aso à dúvida e à conflitualidade laboral. Luís Gonçalves da Silva lembra também que as alterações que hoje vão ser aprovadas não tiveram o apoio de nenhum dos parceiros sociais.

Além das medidas destinadas aos trabalhadores das plataformas, será alargado o direito ao teletrabalho a pais de crianças com cancro, com doença crónica ou deficiência.

A Agenda do Trabalho Digno estabelece ainda que a não declaração de trabalhadores à Segurança Social passa a ser crime.

Com este novo instrumento, deixa ainda de ser possível exigir ao trabalhador que renuncie aos créditos laborais quando assina um acordo de rescisão por mútuo acordo e os desempregados de longa duração passam a poder acumular parte do subsídio com o salário.

