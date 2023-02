Eutanásia. Constitucional coloca deputados perante "prova diabólica"

Os deputados enganam-se, quando pensam que podem facilmente resolver as questões suscitadas pelo Tribunal Constitucional (TC) sobre a eutanásia. É esta a opinião de quatro constitucionalistas ouvidos pelo programa "Em Nome da Lei", da Renascença.



Quando, na segunda-feira, foi divulgado o acórdão do TC, a reação dos partidos autores do decreto (PS,IL,BE,PAN e Livre) foi de que se tratava apenas de "uma questão de semântica” e que tudo se resolveria com uma clarificação de que o recurso à morte e ao suicídio medicamente assistidos apenas seria possível nos casos em que além do sofrimento psicológico e espiritual houvesse sofrimento físico.

Paulo Otero alerta para a declaração de voto conjunta de quatro dos juízes que “logo na primeira fase, dizem que a aprovação de um regime satisfatório em matéria de morte medicamente assistida constitui um desafio de enorme dificuldade. Ou seja, para quem pensa que basta esclarecer se o e é cumulativo ou não, no sofrimento físico, psicológico e espiritual, está muito enganado. Não basta isso. Só, no fundo, quem não tem a perceção da técnica legislativa - e o acórdão sublinha várias vezes 'má técnica legislativa' -, é que pode pensar que está tudo feito, que é tudo fácil".

O professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sublinha que o acórdão sobre a eutanásia, longe de apontar o caminho ao legislador para sanar as inconstitucionalidades, como disse o Presidente da República, ”é verdadeiramente um roteiro para futuros pedidos de inconstitucionalidade. É um manual para o Presidente da República ter um pouco mais de atenção quando formula os pedidos e formulá-los com maior densidade substantiva. E é também um manual para qualquer cidadão poder impugnar, num caso concreto, num tribunal onde a questão venha a ser suscitada, ou qualquer outro titular de órgão constitucional que tenha competência para desencadear a fiscalização sucessiva".

"Este acórdão, nesse sentido, é maravilhoso, sobretudo na perspetiva de quem, como eu, é contra a despenalização da morte medicamente assistida", reforça Paulo Otero.