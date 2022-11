Direito ao horário flexível. Trabalhadores não reclamam direitos por medo de represálias

A precaridade, a falta de meios de fiscalização e o valor das custas judiciais estão a levar à falta de efetividade do Direito Laboral. Os direitos estão garantidos no papel, mas os trabalhadores não os exigem porque têm medo das represálias.

Estas são as principais conclusões do debate desta semana no programa "Em Nome da Lei" sobre a recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o direito dos trabalhadores com filhos menores de 12 anos a terem um horário flexível que lhes permita folgar ao fim de semana.

A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego tem sido inundada de pedidos de parecer sobre o horário flexível. Isso mesmo é adiantado à Renascença pela presidente do órgão de fiscalização.

Questionada sobre o acórdão recente do STJ, que garante aos trabalhadores com filhos menores de 12 anos o direito a folgarem ao fim de semana sempre que o solicitem e que as empresas não consigam provar a sua impossibilidade prática, Carla Tavares admite que as questões da flexibilidade horária correspondem hoje à larga maioria dos pareceres da CITE de emissão obrigatória .

”Para ter noção, até 31 de outubro deste ano, de um total de 765 pareceres que a CITE emitiu, 651 são pareceres para horário flexível.”

A necessidade de conciliar os horários de trabalho com a vida familiar é um problema, sobretudo para os setores da saúde pública e privada, hipermercados e centros comerciais, aviação e empresas de segurança. Em dois terços dos casos, a CITE decide favoravelmente ao trabalhador. Mas Carla Tavares afirma que” habitualmente os pareceres da autoridade administrativa a que preside são cumpridos pela entidade empregadora”.

Não foi o caso da Primark, que avançou para tribunal contra o parecer da Comissão para a Igualdade. Ganhou na primeira e segunda instâncias, mas o Supremo Tribunal de Justiça decretou três anos depois que a trabalhadora com dois filhos, com menos de 12 anos, tinha direito a folgar nos fins de semana, por não ter com quem os deixar.