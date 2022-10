Autoridade contra violência no desporto preocupada com "efeito de contágio" de holiganismo europeu

O presidente da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), Rodrigo Cavaleiro, diz que há sinais preocupantes que chegam do centro e norte da Europa. Em países como a França, a Polónia, Hungria e Reino Unido, o pós-Covid fez regressar o fenómeno do holiganismo.



Para evitar o efeito de contágio, Portugal precisa endurecer as medidas de prevenção e combate à violência nos estádios. “Estou a falar de grupos organizados de adeptos mais relacionados com a subcultura 'casual' e que fazem mesmo questão de procurar confrontos nas suas visitas internacionais, nas viagens que fazem a acompanhar os clubes nos torneios internacionais”, explica Rodrigo Cavaleiro, acrescentando que “isto tem um efeito de contágio que é também preocupante, ou pode vir a ser preocupante, do ponto de vista nacional”.

“Felizmente, neste momento ainda não temos sinais nesse sentido, mas face a esses desafios que começam a surgir, tudo aquilo que sejam medidas para tornar mais eficaz lidar com essas manifestações são bem-vindas", afirma.



Rodrigo Cavaleiro justifica assim a proposta do Governo de revisão da lei da violência no desporto, que já seguiu para o Parlamento. Entre as medidas previstas está a criminalização da posse e uso de material pirotécnico dentro dos estádios.

A pena poderá chegar aos cinco anos de cadeia, uma sanção que a presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA). Martha Gens, considera “desproporcional” equiparar este fenómeno “ao nível de um crime de corrupção ativa ou de lenocínio”.

Martha Gens admite ainda que possa ser “contraproducente” e “que esta criminalização irá obter será cada vez mais camuflagem na introdução dos engenhos pirotécnicos nos estádios e a sua crescente utilização fora dos recintos desportivos e nas áreas circundantes dos estádios”.