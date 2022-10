Apesar de estar em vigor há dois anos, a lei que prevê o dever de informação e bloqueio de sites com pornografia infantil não está a ser aplicada. A denúncia é feita pelo coordenador do gabinete de cibercrime da Procuradoria-Geral da República.

“Está mal desenhado na lei. É contraditório entre ele, portanto, é um outro assunto de uma outra lei que foi publicada no verão de 2020 e que nunca funcionou porque, tal como ele está desenhado, não funciona. Uma boa sugestão de trabalho parlamentar e estamos dispostos, com certeza, a participar no debate técnico, naturalmente não político, de aprimoramento dessa lei, que é uma lei que não funciona”, diz Pedro Verdelho.

Em causa o dever de bloqueio dos sites e comunicação ao Ministério Público de todos os conteúdos que contenham pornografia infantil por parte dos prestadores intermediários de serviços em rede.

O coordenador do Departamento de Investigação Criminal do Cibercrime pede ao legislador que não repita o erro no caso da nova legislação sobre a partilha não consentida de imagens íntimas na internet e nas redes sociais, que está em debate no Parlamento.

O PS já aprovou na generalidade um projeto que, além de impor o dever às plataformas de comunicarem num prazo de 48 horas ao Ministério Público a existência nas suas redes de conteúdos que possam constituir crime, sobe para cinco anos de prisão a pena para os seus autores.

Sem informação sobre as comunicações não é possível investigar crimes

Pedro Verdelho considera, no entanto, que o mero agravamento de penas não é suficiente para dissuadir os autores da prática do crime. E sublinha que sem informação sobre as comunicações não é possível investigar crimes que usam a internet e as redes sociais.

Neste sentido, o coordenador do cibercrime da Procuradoria-Geral da República desafia ainda os deputados a aprovar a lei que regula o acesso a metadados nas comunicações eletrónicas para que seja facilitada a investigação a crimes que decorram online.

“Seja qual for a solução final, era importante que se pensasse na prática, na investigação, nos meios de investigação, nas possibilidades legais para investigar”, defende, lembrando que “a este respeito está pendente um outro processo legislativo a propósito da chamada lei dos metadados, que é crucial”.

“Porque sem informação sobre a origem das comunicações, por exemplo, este crime pode chegar à Assembleia da República a uma solução fantástica, a um crime fantástico que pune justa e devidamente quem pratica estes atos, que são horríveis, aliás, mas sem, por exemplo, informação das comunicações, não é possível investigar. Não é possível investigar crimes desta natureza”, explica.

Pedro Verdelho considera que para a investigação criminal é fundamental os procuradores terem acesso ao IP, que identifica o dispositivo ou a rede usada pelo autor do crime.

O coordenador do gabinete de cibercrime da PGR revela ainda que o Ministério Público tem recebido um número crescente de queixas de mulheres que viram os seus nomes, números de telefone e fotografia ser colocados em sites de pornografia, por vingança, pelos seus ex-maridos ou companheiros.

Estas são declarações ao programa "Em Nome da Lei" será transmitido em antena este sábado, após as 12h00. Pode também ser ouvido nas plataformas de podcast e no site da Renascença.