"O valor dos ex-governantes é abrirem portas"

Há sempre conflito de interesses, quando alguém sai do Governo para trabalhar no setor privado, nas áreas que tutelou, diz o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Soares.



Em declarações ao programa Em Nome da Lei da Renascença, em que debateu o caso dos dois ex-ministro de António Costa que transitaram para atividades privadas, nas áreas que tutelaram enquanto governantes, Manuel Soares diz que o interesse em contratar essas pessoas são as portas que podem abrir.

”Certas pessoas, que aparentemente eram desinteressantes, e continuaram a sê-lo durante o exercício de certos cargos, e depois foram promovidas a cargos melhores, é porque passaram a ter interesse e, portanto, não vale a pena nós discutirmos em abstrato ou em concreto se em determinada situação há conflito de interesses. Porque a interrogação já traz a resposta. Se não existisse conflito de interesses, as pessoas não eram contratadas. Porque o valor das pessoas é esse mesmo. É terem estado no exercício de funções governativas e terem adquirido contactos e conhecimentos que abrem portas que de outra maneira não se abririam”, afirma o presidente da ASJP.

Também convidado do Em Nome da Lei, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), Adão Carvalho, defende que, na avaliação de casos como o do ex-ministro do Ambiente Matos Fernandes, que foi contratado para trabalhar a partir de setembro no Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados, o que releva é quem paga ao ex-ministro e porque é que lhe paga.

“Não me importa saber se a pessoa é contratada por uma associação de estudos jurídicos ou um escritório de advogados”, defende Adão Carvalho. “Interessa-me é saber quem paga, e quem tem capacidade para pagar a essa pessoa, e porque é que a recruta. Se é para fazer estudos jurídicos ou se é para outra coisa. Isso é uma questão mais profunda que tem a ver com a ética do exercício da função política, que deveria ser uma questão em que todos nós devíamos batalhar.”

Bastonário não vê incompatibilidade

Adão Carvalho respondia ao bastonário da Ordem dos Advogados que não vê nenhuma incompatibilidade no facto de o ex-ministro Matos Fernandes passar a ser consultor do Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados.

“Estamos a falar da ida de um ex-ministro, que é engenheiro, para prestar consultoria a uma associação científica, que deve dizer-se é uma associação conhecida na área, porque faz estudos jurídicos, embora esteja ligada a uma sociedade de advogados”, argumenta Menezes Leitão.

“Não conheço nenhuma outra atividade que a associação faça. E obviamente que um engenheiro não vai trabalhar para uma sociedade de advogados! Isso é uma coisa absolutamente impensável. E nunca poderia ser contratado para esse efeito, em situação alguma. Por isso digo, neste quadro, não estou a ver à partida nenhuma incompatibilidade. Pode ser que exista, admito que sim, isso cabe a quem de direito analisar, e acho muito bem que se coloquem questões à comissão parlamentar. Mas à partida, não estou a ver.”