Delinquência juvenil. "Maior parte tem necessidades de intervenção em saúde mental"

Os sistemas de prevenção, penalização e reinserção dos jovens delinquentes têm falhas a vários níveis, mas há uma que se sobrepõe e que o Estado ignora há demasiados anos: a vertente da saúde mental.

No programa Em Nome da Lei da Renascença, Daniel Rijo, psicólogo clínico, professor na Universidade de Coimbra, e com vasta experiência no sistema de justiça juvenil, garante que “a maior parte destes miúdos tem necessidades de intervenção em saúde mental”. “Andamos há 15 anos no país a discutir esse tema, temos estudos epidemiológicos feitos com esta população, e não temos intervenção ao nível da saúde mental”, lamenta Daniel Rijo. O especialista considera grave a forma tolerante como o próprio sistema ignora o problema. "Do ponto de vista dos direitos humanos era inconcebível alguém ter um menor detido com uma doença grave, ou um cancro, e que a medida de internamento o afastasse do tratamento. Isto era impensável para alguém. Mas é perfeitamente tolerável, e toda a gente tolera que estes miúdos tenham necessidade de intervenção em saúde mental, e que não haja técnicos especializados com o tempo necessário para trabalhar com eles”, sublinha.

O tempo e a disponibilidade que os jovens têm durante as medidas tutelares educativas a que são sujeitos “são uma oportunidade privilegiada para trabalhar com eles ao nível da saúde mental”, defende o psiquiatra. No programa Em Nome da Lei, esta semana dedicado à delinquência juvenil, Daniel Rijo aponta falhas também ao nível da prevenção. A identificação e sinalização de casos de risco até funciona. “A maior parte dos miúdos que vêm parar à justiça juvenil já teve medidas de promoção e proteção. Foram atendidos precocemente, houve sinalização pela escola – às vezes pela escola primária – foram intervencionados pelas comissões de promoção e proteção de crianças e jovens Portanto, não estamos a falhar ao nível da sinalização.” O especialista considera que o problema está no facto do sistema não ser capaz de evitar que os jovens entrem numa vida à margem da lei. Daniel Rijo afirma que “as intervenções que nós disponibilizamos enquanto comunidade falharam. Não foram suficientes para travar esse processo, esse percurso comportamental”. “O que é que a sociedade faz quando os mete lá dentro?” A este tipo de carências, Johnson Semedo junta falhas graves ao nível da reinserção. Há mais de 10 anos a trabalhar com jovens no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, mas agora também em prisões e centros educativos, Johnson Semedo diz que “a reinserção não começa cá fora”. “Se o miúdo está lá dentro com uma medida de um, dois ou três anos, o miúdo tem tempo. O que é que é importante? É levar-lhe lá para dentro do sistema coisas que, quando sair cá para fora, já esteja ligado a alguma coisa. Porque, senão, o miúdo sai para o mesmo meio, com as mesmas coisas, os mesmos amigos, com tudo igual. Para estes miúdos isso é um bilhete. É um até já. Saem da cadeia, e dizem-lhes até já. Porque não há trabalho de reinserção”.

Johnson Semedo lamenta, também, que o tempo passado em centros educativos não seja aproveitado para prevenir a reincidência. Lembra que é frequente ouvir-se que “estes miúdos não têm os valores e os parâmetros da sociedade”, mas contrapõem com a pergunta: “e o que é que a sociedade faz quando os mete lá dentro, para que possam sair com esses valores? A nossa sociedade e o nosso sistema de justiça está para castigar, não está para educar”. Aspetos concretos que os convidados do Em Nome da Lei gostariam que fossem incluídos, e resolvidos, pela Comissão criada pelo Governo para estudar e combater a delinquência juvenil. Mais armas e mais agressivos A Comissão começa a trabalhar na próxima semana, dia 27 de junho, e, nas palavras da secretária de Estado da Administração Interna, resulta dos “últimos dados que estão a surgir relativamente à prática de crimes, que não revelam um aumento do número, mas sim um aumento da gravidade com que o crime é praticado”. Isabel Oneto refere que “há indicadores que indiciam que a forma como os crimes são praticados pode estar a mudar, e temos que perceber porque é que está a mudar. Porque é que se está a recorrer mais a armas de fogo e armas brancas, porque é que as pessoas estão mais intolerantes, estão mais agressivas perante situações a que reagem de forma mais violenta”. Nestas declarações à Renascença, Isabel Oneto afirma que a violência associada aos gangues juvenis, sobretudo na zona de Lisboa, parece estar relacionada com “o regresso à rua, ao espaço público, depois do confinamento. Isso tem gerado alguns conflitos em relação aos domínios dos territórios. E isso pode estar na origem desta reorganização de alguns grupos”.