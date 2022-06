Juiz chumbado. "Diversidade de opiniões torna Tribunal Constitucional mais rico"

O Tribunal Constitucional (TC) não conseguiu eleger o substituto do juiz Pedro Machete, que chegou ao limite do seu mandato em outubro. O candidato escolhido pela ala direita, António Almeida Costa, foi chumbado por um voto, depois de ter havido uma fuga de informação sobre o nome e a imprensa ter revelado as suas posições polémicas sobre o aborto e a liberdade de imprensa.

Trata-se de uma situação inédita pois, habitualmente, só vão a votação nomes previamente consensualizados, entre os dez juízes votantes. Há já quem peça uma mudança no sistema de eleição. A cooptação deverá repetir-se este mês, agora já não com um mas dois nomes sobre a mesa, pois um outro juiz, Lino Rodrigues Ribeiro, chega ao termo do seu mandato no dia 7. A polémica em volta da eleição dos juízes do Palácio Ratton foi o tema em debate no "Em Nome da Lei", da Renascença. “Quanto maior for a diversidade de opiniões dos juízes, mais rico será o Tribunal Constitucional”. Tiago Duarte comenta assim recente chumbo de António Almeida Costa, um candidato com posições polémicas sobre o aborto e a liberdade de imprensa. O professor da Universidade Católica não vê qual seria o problema de eleger para o tribunal que julga a constitucionalidade das leis e das decisões judiciais alguém com as ideias de Almeida Costa. “A diversidade é completamente incompatível com uma ideia de intolerância. Um juiz que tenha uma ideia ultraminoritária ficará numa posição ultraminoritária numa votação no Tribunal Constitucional, que é composto por 13 juízes. A ideia de tolerância tem de ser em relação àquilo que é diferente do que eu penso”, argumenta Tiago Duarte. "Opinião oposta à do Tribunal dos Direitos do Homem” O candidato António Almeida Costa, proposto pela ala direita dos juízes eleitos pela Assembleia da República, recusa a legalização da interrupção voluntária da gravidez em qualquer circunstância, mesmo quando o feto resulta de uma violação. E defendeu também no Parlamento, em abril, que as fugas ao segredo de justiça se resolveriam com a punição dos jornalistas. Esta posição que choca com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, pelo qual o Tribunal Constitucional português “deve afinar os seus critérios de proteção dos direitos fundamentais”, lembra Teresa Violante, no programa “Em Nome da Lei”.

A constitucionalista defende que Almeida Costa foi rejeitado por não ser um candidato idóneo. Não esteve em causa a sua liberdade de opinião. “O que estava ali em causa era escrutinar as suas posições jurídicas ou o modo como as suas posições jurídicas eram tomadas. E de que forma é que isso fazia dele um candidato idóneo a juiz do Constitucional. E não estava de todo em causa a sua posição no espaço público. Aliás, essas posições foram tomadas na Assembleia da República, que não é propriamente um local para se exercer a liberdade opinativa. Ele estava, na altura, numa audição para candidato ao Conselho Superior do Ministério Público. É evidente que pode emitir todas as opiniões que entender, mas tem de assacar as consequências institucionais dessa opinião quando ela é diametralmente oposta à do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem”, sublinha Teresa Violante. "Estupefação" pelos argumentos utilizados

Na mesma linha, a advogada Sofia Cabral Lopes argumenta que a estupefação que a Associação das Mulheres Juristas manifestou ao presidente do Constitucional, quando o nome de Almeida Costa surgiu na Imprensa, resulta, não das suas posições antiaborto, mas da fundamentação utilizada. Sofia Cabral Lopes rejeita a ideia de que a associação a que pertence tenha tentado condicionar os juízes do Tribunal Constitucional. “Não tentámos de forma nenhuma exercer qualquer tipo de pressão sobre o Tribunal Constitucional. Aliás, os juízes que lá estão, julgo eu, e espero eu, não se deixam pressionar. A estupefação da Associação das Mulheres Juristas não foi pelo facto de o Dr. Almeida Costa ser antiaborto, mas pela fundamentação que usou e que nunca veio a desmentir”, explica a advogada. O professor da Faculdade de Direito do Porto defendeu em dois artigos, já com alguns anos, que as mulheres violadas raramente engravidam, dessa forma justificando a sua recusa à legalização da interrupção voluntária da gravidez, em qualquer circunstância, com base num entendimento de que a Constituição protege o feto, sobre todos os direitos à saúde física e psíquica da grávida.