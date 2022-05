Polémica dos metadados. PJ vai passar todos os processos a pente-fino

“Em concreto, as consequências imediatas deste acórdão estão relacionadas com todos os inquéritos em que tenha existido junção de dados ao abrigo dos artigos agora considerados inconstitucionais, que têm que ser analisados caso a caso”, afirma o diretor nacional adjunto da Judiciária.

“Parece-me evidente que o apelo feito pelo sr. bastonário da Ordem dos Advogados para que os advogados começassem a analisar e, se for o caso, interpor os recursos de algumas decisões, levou a que nas últimas duas semanas, o meu escritório em particular e acredito que todos os outros que fazem direito criminal, estejam neste momento a terminar recursos de revisão ou requerimentos para verificação de nulidade.

Já os advogados dizem estar a trabalhar muito ativamente para que as investigações baseadas nas normas inconstitucionais sejam revistas e anuladas. A garantia foi deixada por Ricardo Serrano Vieira no programa “Em Nome da Lei” da Renascença .

“Eu penso que será inevitável um dia mais tarde, mais cedo do que tarde, haver um consenso na União Europeia para alterar o artigo 52 da Carta [dos Direitos Fundamentais]. E alterando esse artigo, estabelecendo a finalidade e os prazos, isso permitiria resolver todas as questões de índole constitucional em todos os países que tiveram esse problema.”

No grupo de trabalho criado esta semana pelo primeiro-ministro, a Judiciária vai defender que o prazo para a conservação dos metadados por parte das operadoras seja reduzido para os seis meses, mas sobre o problema da proporcionalidade, ou seja, o facto de a lei abranger a totalidade da população, neste caso João Melo diz que o problema só será realmente resolvido no dia em que for alterada a própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

“Podemos manter o prazo das 12 semanas, e ver se passa no nosso Tribunal Constitucional. Mas estamos disponíveis para reduzir mais o prazo, e na especialidade introduzir critérios de conservação seletiva, usando a análise que já fizemos do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia”, adianta o líder parlamentar do PSD.

“Podemos introduzir critérios como lugares de muita afluência de população ou trânsito como aeroportos, portos, estações de comboio, portagens de autoestrada, desde que não seja em todo o país. Isto não permite é a geolocalização generalizada de todos os cidadãos, isso é que o Tribunal de Justiça considerou que era violador do princípio da proporcionalidade. De facto, enquanto não for revista a justiça europeia ou a Carta dos Direitos Fundamentais, temos que nos conformar com isso”, afirma.

No “Em Nome da Lei” desta semana, Paulo Mota Pinto deixa ainda dúvidas sobre o otimismo manifestado pelo primeiro-ministro, nomeadamente nas garantias que dá sobre os casos julgados.

O antigo juiz do Tribunal Constitucional prefere não dar a sua opinião sobre como devem os tribunais interpretar o acórdão, mas lembra que a questão não é tão linear como António Costa quer fazer parecer.

“Realmente, a Constituição ressalva o efeito no caso julgado na declaração de inconstitucionalidade, o problema é que há no Código do Processo Penal um outro artigo, que é o 449, nº1 alínea f, que diz que é fundamento de revisão a declaração de inconstitucionalidade de norma que tenha servido de fundamento à condenação.”