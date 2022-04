Sindicato considera que o principal problema está dentro da PSP

Trinta e três anos depois da manifestação que ficou conhecida como “Secos e Molhados”, os polícias dizem que ainda falta cumprir o que foi conquistado nesse dia. Falta, por exemplo, ouvir e respeitar as necessidades mais básicas dos polícias.



As queixas não são novas, mas são cada vez mais direcionadas para a própria direção nacional da PSP.

Em declarações ao programa Em Nome da Lei, da Renascença, Paulo Soares, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), não isenta o poder político de responsabilidades, mas diz que a hierarquia da PSP não tem sabido gerir a instituição.

“Se os governos até 1989 tinham práticas políticas que afetavam diretamente a vida dos polícias, nós infelizmente temos que dizer que, em 2022, há uma responsabilidade política do Ministério - não desvalorizamos isso -, mas consideramos que era importante dar este sinal à direção nacional destes problemas que existem diariamente”, alerta.

“Estamos a trabalhar muitas horas, estamos sem compensação pelo trabalho prestado, há despachos que são invocados para gozo de folgas, mas depois não há condições nem efetivo para que essas folgas sejam gozadas. Há questões muito concretas específicas da PSP, que podiam ser de resolução simples por parte do senhor diretor nacional e que afetam o polícia em causa”, sublinha o presidente da ASPP.

Paulo Santos reconhece todo o caminho que foi feito nas últimas três décadas, a começar pelo direito ao sindicalismo, mas diz que não basta seguir os formalismos da Lei. É preciso resolver efetivamente os problemas da Polícia.

A ASPP considera que o respeito pela lei sindical não está em causa, no entanto, critica “a falta do devido reconhecimento” dos problemas sinalizados naquela força de segurança.

“Muitas vezes identificamos problemas concretos, estruturais, com informação válida e a direção nacional da PSP, apesar de nos ouvir, receber os nossos ofícios, de reconhecer eventualmente e pontualmente que aquilo que nós sinalizamos, de facto, existe, mas com o passar do tempo constatamos que diariamente nas esquadras, ao falarmos com os polícias e com os comandantes, a situação foi sinalizada, mas continua igual.”

Para deixar claro que o principal problema está atualmente dentro da própria Polícia, as comemorações de mais um aniversário dos “Secos e Molhados” passam por uma concentração em frente à direção nacional da PSP e também por uma carta aberta ao diretor, o superintendente Magina da Silva.