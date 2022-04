Corrupção. Juízes pedem correção rápida de normas “com potencial destrutivo enorme”

Estão em causa três das medidas aprovadas no final da última legislatura, no âmbito da Estratégia Anticorrupção. Medidas que, segundo Manuel Soares, “nada acrescentam ao combate a esse tipo de crime. E, pelo contrário, têm um potencial destrutivo enorme.”

A Associação Sindical dos Juízes e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vão pedir à ministra da Justiça e aos grupos parlamentares que revejam três das normas aprovadas no chamado “pacote anticorrupção”.

Manuel Soares espera que a medida seja revogada, “caso contrário, daqui a um ano podemos estar a discutir neste programa o descalabro que aconteceu”.

“Não tenho nenhuma dúvida: ou isto é corrigido rapidamente – e não é só o artigo 40.º do Código de Processo Penal, são mais duas normas com um potencial destrutivo enorme – ou de facto nós vamos ter o caos no sistema de Justiça”, afirma, deixando um aviso: “os processos pendentes, desde o mais pequenino ao maior, não vão escapar a esse marmoto que vem aí com as alterações do artigo 40.º”.

“Há um dano que já não se vai recuperar, que diz respeito aos processos que estão pendentes e em que a aplicação das novas regras naturalmente vai depender da decisão de cada juiz, em cada processo, e da forma como os advogados impulsionarem esses mecanismos, e dos recursos e das decisões dos tribunais superiores”, diz.

Composição dos tribunais coletivos penais

Além da norma que alarga os impedimentos dos juízes que intervieram na fase de inquérito para dirigirem a Instrução ou o julgamento, para decidirem num recurso ou num pedido de revisão do processo, o presidente da Associação Sindical dos Juízes alerta para a confusão gerada com as alterações feitas em matéria de composição dos tribunais coletivos penais na Relação e Supremo.